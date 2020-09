Juventus-Novara: la probabile formazione bianconera

TORINO – La Juventus scenderà in campo alle 10:30 contro il Novara per il primo e unico test prima dell’inizio del campionato.

Andrea Pirlo avrà quindi a disposizione solo questa partita per testare i bianconeri, che tra poche ore dovrebbero schierarsi con Szczesny in porta, Bonucci e Chiellini al centro, Alex Sandro e Cuadrado sulle fasce; Arthur, Bentancur e Rabiot a centrocampo; in avanti Douglas Costa, Kulusevski, Ronaldo.

JUVENTUS (433): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Arthur, Rabiot; Douglas Costa, Kulusevski, Cristiano Ronaldo.