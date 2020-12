Juventus-Napoli: si cerca la data per il recupero

TORINO – La Juventus ha chiuso l’anno con una sconfitta pesante in casa, perdendo 0-3 contro la Fiorentina e finendo, dopo i risultati di ieri sera di Inter e Milan, a meno 10 dai rossoneri primi in classifica e a meno 9 dai nerazzurri, seppur con una partita in meno da recuperare, quella contro il Napoli.

La sentenza del Collegio di Garanzia del CONI ha infatti dato ragione alla squadra partenopea che si è vista togliere il punto di penalizzazione dalla classifica e ha ricevuto la possibilità di giocare regolarmente la partita contro la Juventus dello scorso 4 ottobre, quando i partenopei non si erano presentati all’Allianz Stadium per disputare l’incontro.

Dopo la decisione di recuperare la partita, la Lega Serie A si ritrova con un grande problema, ossia quello di trovare una data per far disputare la partita. Oltre al fatto che sembra impossibile trovarla prima della sfida di ritorno del 14 febbraio contro i partenopei stessi, il calendario è congestionato e per adesso non sembra sia possibile identificare una data per il recupero. A gennaio è infatti impossibile spostare le partite di Coppa Italia delle due squadre, e nell’unico infrasettimanale di buco le due squadre già si affronteranno per giocarsi la Supercoppa italiana. Un grande problema per la Lega, con la squadra di Andrea Pirlo stizzita per la vicenda, ma che ha ribadito, attraverso le parole del suo dirigete Fabio Paratici, che non avrà problema a recuperare la partita, come non aveva avuto problemi a disputarla il 4, quando la squadra si era presentata allo Stadium.

Un incontro difficile da inserire nel calendario, che potrebbe essere giocato prima di maggio solo nel caso in cui entrambe le squadre escano dalle rispettive competizioni europee in cui sono impegnate.

