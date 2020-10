Juventus-Napoli: oggi la decisione del giudice

TORINO – La Juventus e il Napoli aspettano oggi la decisione del giudice sportivo circa la mancata disputa del big match tra i bianconeri e i partenopei, al quale la squadra di De Laurentiis non si è presentata.

La Juventus si aspetta il 3-0 a tavolino come da regolamento, ma la decisione di oggi non influenzerà solo il cammino degli uomini di Pirlo, bensì quello di tutto il campionato: la decisione del giudice sarà importante per capire come si muoveranno da qui in avanti le altre squadre, con la possibilità di creare un pericoloso precedente per l proseguo del campionato.