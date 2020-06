Juventus-Napoli in finale di Coppa Italia

TORINO – La Juventus ha scoperto ieri sera dopo la partita tra Napoli e Inter la sua avversaria per la finale di Coppa Italia.

Mercoledì i bianconeri scenderanno in campo allo Stadio Olimpico di Roma contro la squadra di Gattuso, che ha raggiunto ieri sera la finale grazie al pareggio ottenuto per 1-1 contro l’inter dopo la vittoria per 0-1 all’andata a San Siro. Sarri ritroverà quindi il Napoli, con l’auspicio di vincere il suo primo trofeo in bianconero.

