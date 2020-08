Juventus-Lione: i precedenti

TORINO – La Juventus sfiderà venerdì sera il Lione nel ritorno degli ottavi di Champions League, dopo la sconfitta per 1-0 dell’andata.

La UEFA ha voluto cosi presentare la partita:

“Dopo la sconfitta a Lione nella gara di andata degli ottavi di UEFA Champions League, la Juve cerca di emulare la rimonta dell’anno scorso a questo turno e cerca di evitare la prima eliminazione subita da un’avversaria francese in una doppia sfida.

• Il gol di Lucas Tousart il 26 febbraio all’OL Stadium regalato al Lione la prima vittoria della fase eliminazione di UEFA Champions League dopo otto anni.

• La squadra francese è stata eliminata nelle tre partecipazioni più recenti a questo turno (nonché in sei delle ultime sette) e non raggiunge i quarti dal 2009/10. La Juve non esce agli ottavi dal 2015/16 contro il Bayern, unica eliminazione subita nelle ultime sei presenze a questo turno.

Precedenti

• Questa sarà la sesta sfida tra le due squadre, sempre negli ultimi sei anni. La Juventus ha vinto le prime quattro partite, mentre l’unico successo del Lione è stato quello dell’andata.

• Le squadre si sono affrontate per la prima volta ai quarti di UEFA Europa League 2013/14. Allo Stade de Gerland, Leonardo Bonucci ha deciso l’incontro con un gol a 5′ dalla fine. A Torino, Andrea Pirlo ha portato in vantaggio i bianconeri al 4′; nonostante il pareggio di Jimmy Briand al 18′, l’autorete di Samuel Umtiti a metà del secondo tempo ha suggellato il posto della Juventus in semifinale.

• Nella fase a gironi di UEFA Champions League 2016/17, la Juventus si è imposta di misura in Francia con un gol di Juan Cuadrado a 14′ dalla fine. A Torino, i bianconeri sono andati sull’1-0 con un rigore di Gonzalo Higuaín al 13′, ma Corentin Tolisso ha strappato il pareggio a 5′ dalla fine.

• La Juve è poi arrivata prima nel Gruppo H, mentre il Lione è passato in UEFA Europa League in virtù del terzo posto e ha raggiunto le semifinali.” (Uefa.com)

