Juventus-Lecce: la probabile formazione bianconera

TORINO – La Juventus scenderà questa sera in campo all’Allianz Stadium di Torino per la sfida contro il Lecce.

Maurizio Sarri ha alcuni problemi di formazione viste le tante assenze, soprattutto in difesa, e oggi scioglierà i dubbi sull’11 che andrà in campo. Davanti a Szczesny difesa obbligata con Cuadrado, Bonucci, de Ligt e Matuidi; a centrocampo Pjanic, Bentancur e Rabiot; in attacco Bernardeschi, Dybala e Douglas Costa che dovrebbe prendere il posto di Cristiano Ronaldo qualora il portoghese decidesse con Sarri per un turno di riposo.

JUVENTUS (433): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi; Pjanic, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa.

