Juventus-Lecce 4-0: i bianconeri firmano la quinta vittoria consecutiva in campionato

TORINO – La Juventus fa ancora una volta fatica ad incidere e a dominare la gara anche con un uomo in più, a causa dell'espulsione di Lucioni nel primo tempo. I bianconeri nel primo tempo girano lentamente la palla e trovano poche occasioni da gol contro un Lecce tutto tranne che irresistibile. Nella seconda frazione si sveglia il solito Dybala, che al minuto cinquantacinque firma un gol capolavoro che toglie le ragnatele dall'incrocio dei pali su un grande assist di Cristiano Ronaldo. Al sessantesimo viene assegnato un rigore per la Juve grazie ad un gran velo di Douglas Costa che inganna Rossettini e stende Ronaldo: CR7 tira ancora una volta centrale e segna la rete del 2-0. Negli ultimi venti minuti Sarri inserisce finalmente Higuain (che firma il gol del 3-0) e Muratore al suo esordio in Serie A. Nel finale spazio anche alla rete di de Ligt, che con un colpo di testa mette in porta il 4-0 che ipoteca la vittoria della Juventus.