Juventus-Lazio: la probabile formazione bianconera

TORINO – La Juventus affronterà questa sera la Lazio nel posticipo della 34esima giornata del campionato di Serie A.

I bianconeri proveranno l’allungo sulle inseguirtici, fermate entrambe sul pari, e in caso di vittoria si ritroverebbero a soli 3 punti dal titolo. Per la partita di questa sera Sarei dovrebbe optare per il solito 433, con Douglas Costa nel tridente d’attacco.

JUVENTUS (433): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

