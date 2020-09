Juventus: la nuova collezione ICON feat Loco Dice

TORINO – Attraverso un articolo apparso sul suo sito internet, la Juventus ha presentato la nuova collezione ICON in collaborazione con il Dj Loco Dice.

“Uno stile visionario, che supera le convenzioni e stabilisce nuovi canoni estetici: è quello della nuova collezione ICON lanciata da Juventus, attraverso la quale il Brand, dopo essere stato protagonista in eventi di respiro internazionale quali Boiler Room e Club to Club, crea ancora una volta una perfetta simbiosi tra lifestyle e musica. È infatti Loco Dice, uno degli artisti più apprezzati e innovativi del panorama musicale, a farsi ambasciatore della nuova linea.

La sua partecipazione non è casuale: Loco Dice tifa Juve sin da bambino.

“Tutti in famiglia eravamo grandi tifosi bianconeri e mia madre in particolare stravedeva per Michel Platini” racconta l’artista.

Un altro legame, quanto mai evidente, è quello tra i suoi pezzi, capaci di abbattere le barriere musicali tra generi diversi, con un approccio diretto quanto naturale, e la nuova collezione ICON, che nasce per permettere nuove combinazioni, liberando la fantasia di chi sceglie di indossare capi freschi, audaci, ispirati alle gloriose divise degli anni ’90, ma allo stesso tempo estremamente contemporanei e in linea con lo stile streetwear.

Ai colori dominanti, ovviamente il bianco e nero, si aggiunge l’arancione, che in questa stagione caratterizza la terza divisa da gioco. La vestibilità ampia e il comfort regalato dai capi sono in linea con le tendenze del momento, ma sono la filosofia innovativa, l’approccio anticonformista, il desiderio di andare oltre l’ordinario che rendono la nuova collezione ICON il perfetto simbolo di ciò che ispira e muove Juventus: l’essere in ogni gesto, in ogni momento, semplicemente Live Ahead.” (Juventus.com)