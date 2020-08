Juventus in ritiro il 24 agosto

TORINO – La Juventus si appresta ad iniziare il suo nuovo ciclo con Andrea Pirlo in panchina per la prima volta in carriera.

L’ex centrocampista guiderà la squadra bianconera alla ricerca del decimo Scudetto consecutivo e di quella Champions League che a Torino sognano da ormai troppo tempo: si parte il 24 agosto, con assenti De Lig, per l’infortunio alla spalla, e Douglas Costa, Dybala e Khedira alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni.

