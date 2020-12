Juventus in campo nel pomeriggio

TORINO – La Juventus sosterrà oggi l’ultimo allenamento prima della partita in programma domenica pomeriggio alle 18 a Marassi contro il Genoa.

La squadra di Pirlo si riunirà questo pomeriggio per svolgere la seduta della viglia, con il tecnico bianconero che ha ritrovato Alvaro Morata, tornato disponibile per la riduzione della squalifica, ma che dovrebbe comunque iniziare la partita in panchina, con Paulo Dybala che giocherà al fianco di Cristiano Ronaldo.

