Juventus in campo nel pomeriggio

TORINO – La Juventus scenderà in campo oggi pomeriggio alla Continassa aglio ordini di Andrea Pirlo per la rifinitura in vista del derby di domani pomeriggio contro il Torino.

Andrea Pirlo dovrà fare i conti con le assenze in difesa, dovendo fare a meno di Chiellini e Demiral, e quindi con scelte obbligate per domani, che vedranno in campo Danilo, De Ligt e Bonucci. In avanti Ronaldo e Dybala, con la Joya che vuole riscattarsi nella stracittadina, sempre stata una partita importante per lui.

