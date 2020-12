Juventus in campo alla Continassa

TORINO – Giornata di viglia per la Juventus che archiviata la vittoria contro il Genoa, domani affronterà l’Atalanta di Gasperini tra le mura amiche dell’Allianz Stadium.

I bianconeri sono infatti in campo per preparare la partita di domani alle 18:30, molto importante per dare continuità alle tre vittorie ottenute tra campionato e Champions League. Il big match contro la Dea arriva forse nel momento migliore per i bianconeri, che vorranno continuare la loro striscia di vittorie e l’inseguimento al Milan capolista.

