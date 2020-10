TORINO – La Juventus scenderà domani in campo alle 15 per affrontare lo Spezia e cercare di trovare la prima vittoria contro la squadra bianconera.

Il tecnico bresciano sta guidando in questo momento l’allenamento della squadra che partirà dopo la conferenza stampa programmata per le 14 per la trasferta di domani. Pirlo ritroverà Chiellini e soprattutto Cristiano Ronaldo, le condizioni del quale verranno valutate per capire quanti minuti potrà scendere in campo domani.