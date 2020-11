Juventus in campo al mattino

TORINO – La Juventus, dopo aver ripreso nella giornata di ieri gli allenamenti, si è ritrovata questa mattina alla Continassa per proseguire la preparazione in vista della gara contro il Cagliari di sabato sera.

Sul terreno di gioco del centro di allenamento bianconero si sono alleanti i giocatori rimasti a Torino e non chiamati dalle Nazionali, con gli altri giocatori che tra oggi e domani torneranno in Italia e inizieranno insieme al resto del gruppo a preparare la partita in programma allo Stadium contro il Cagliari.