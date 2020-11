Juventus in campo al mattino

TORINO – La Juventus si è ritrovata ieri alla Continassa dopo i tre giorni di riposo concessi da Andrea Pirlo, per riprendere la preparazione in vista della ripresa del campionato,.

I bianconeri, a ranchi ridotti per i molti giocatori in Nazionale, sono in campo questa mattina al centro sportivo per continuare la loro preparazione dopo il lavoro tecnico-tattico di ieri: Pirlo sta concentrando le sue forze sui giocatori rimasti, con Dybala al centro del suo lavoro con la volontà di recuperarlo a pieno per la ripresa del campionato.