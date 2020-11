Juventus-Ferencvaros: la probabile formazione bianconera

TORINO – La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Ferencvaros nella partita valevole per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League.

I bianconeri arrivano alla partita di questa sera in totale emergenza per quanto riguarda il reparto arretrato: con l’infortunio di Demiral infatti l’unico centrale di ruolo in rosa è il rientrante De Ligt, che dovrebbe far coppia con Danilo. In avanti spazio a Dybala che giocherà con CR7.

JUVENTUS (352): Szczesny; Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Bentancur, McKennie, Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo.