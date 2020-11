Juventus-Ferencvaros: il precedente del 1965

TORINO – La Juventus scenderà domani sera in campo contro il Ferencvaros per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League.

Dopo la vittoria nella gara di andata, i bianconeri sperano di ripetersi domani sera, e attraverso il loro sito internet hanno ricordato l’unico pretendete tra le due squadre disputato a Torino.

“C’è un precedente giocato a Torino tra Juventus e Ferencvaros. Una gara importante, anche se molto lontana nel tempo. Mercoledì 23 giugno 1965 le due formazioni scendono in campo per la finale di Coppa delle Fiere. Per arrivare all’ultimo atto i bianconeri hanno fatto un lungo percorso, eliminando i belgi dell’Union Saint-Gilloise, i francesi dello Stade Française, i bulgari della Lokomotiv Plovdiv e gli spagnoli dell’Atletico Madrid. Lo stadio Comunale si presenta con la folla delle grandi occasioni. Preoccupa l’assenza di Omar Sivori e parte del pubblico lo reclama a gran voce, anche per esprimere la sua opposizione al mister Heriberto Herrera che non va proprio d’accordo con l’argentino, prossimo alla partenza da Torino.

Sono gli ungheresi a prevalere per 1-0. E il titolo di Hurrà Juventus riproduce la sportività del pubblico torinese, che saluta la premiazione con calorosi applausi riconoscendo la superiorità di una squadra con 7 componenti della nazionale. Che giusto un anno dopo, mentre l’Italia trova una clamorosa bocciatura dalla Corea del Nord, ai Mondiali in Inghilterra riesce nell’impresa di sconfiggere 3-1 il Brasile campione in carica. E il giocatore più importante del Ferencvaros – peraltro ben contenuto dai difensori bianconeri – è quell’Albert Florian che due anni dopo vincerà il Pallone d’Oro.

Il primo tempo di Juventus-Ferencvaros è equilibrato, senza particolari occasioni da entrambe le parti. Ma l’inerzia della sfida fa capire che gli uomini di Herrera sono arrivati alla finale in debito d’ossigeno. Hurrà Juventus ricordacome la squadra disputi un campionato molto lungo e che – oltre che in Coppa delle Fiere – è stata raggiunta la finale di Coppa Italia, dove successivamente sconfiggerà l’Inter. L’analisi è netta. Contro gli ungheresi «La Juventus poteva sperare di vincere l’incontro soltanto buttandosi nella lotta a cuore aperto, ciò che ha fatto fin che le forze l’hanno sorretta».

La partita si decide solo a un quarto d’ora dalla fine. Su un’avanzata del terzino destro Novak la Juve è lenta a reagire e sul cross arriva Fenyvesi in gran velocità a colpire di testa. Nonostante la reazione bianconera, non ci sono giustificazioni e la giustezza del risultato viene riconosciuta dal mensile bianconero che ammette la «superiorità del gioco di squadra sorretto da individualità tecniche di rilievo», evidenziando anche come il portiere juventino Anzolin sia stato decisivo nel finale nel tenere aperta una possibilità di rimonta che non si è però concretizzata. La foto con il difensore Castano, che prova un’incursione circondato da un nugolo di maglie bianche degli avversari, traduce visivamente la difficoltà nel trovare il gol del pareggio. Con la vittoria a Torino, il Ferencvaros è la prima squadra dell’Europa dell’Est ad aggiudicarsi un trofeo europeo.” (Juventus.com)