Juventus-Dynamo Kiev: la probabile formazione bianconera

TORINO – La Juventus scenderà questa sera in campo contro la Dynamo Kiev tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, per la partita valevole per il penultimo turno della fase a gironi della Champions League.

Il tecnico bianconero Andrea Pirlo, che ha perso Girgio Chiellini nuovamente durante la rifinitura di ieri, dovrebbe schierare davanti a Szczesny, Demiral, Bonucci e De Ligt; a centrocampo Chiesa e Alex Sandro larghi con Bentancur, Rabiot e Ramsey in mezzo; e Alvaro Morata a fare coppia con Cristiano Ronaldo.

JUVENUTS (3412): Szczesny; Demiral, De Ligt, Bonucci; Alex Sandro, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.