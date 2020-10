Juventus: dopo Palace ecco la collaborazione con Pharrell.. direttamente dal 2015

TORINO – La Juventus continua ad essere attiva sul mercato della moda, e dopo il lancio della linea ICON è pronta una nuova collaborazione per una maglia Limited Edition.

Dopo la collaborazione con Palace dello scorso anno, che ha riscosso un grande successo, per questa stagione la Juventus ha deciso di collaborare con il cantante Pharrell Williams: l’account Twitter LaMagliaBianconera riporta il rendering della casacca, che riprenderà in tutto e per tutto la maglia da trasferta della stagione 2015-2016, con la differenza che stemma e sponsor saranno “disegnati” con un pennarello. L’uscita è prevista per il 28 ottobre.