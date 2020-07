Juventus: domani la festa Scudetto

TORINO – La Juventus chiuderà domani sera la stagione con la sfida contro la Roma, dopo la quale verrà premiata per il suo nono Scudetto consecutivo.

La Lega ha infatti previsto la cerimonia di premiazione a fine partita, intorno alle 22.30, con diretta su Sky Sport e Dazn. Un evento che sarà in linea con le misure anti-Covid: il trofeo verrà alzato al cielo ma non ci sarà la sfilata con il bus per Torino e la festa con i tifosi, che intanto attendono di poter riabbracciare il loro campioni nel loro impianto sportivo.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<