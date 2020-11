Juventus-Cagliari: la probabile formazione bianconera

TORINO – Questa sera la Juventus tornerà in campo dopo la pausa per le Nazionali per affrontare tra le mura amiche dell’Allianz Stadium il Cagliari, nella prima di 10 partite in un mese.

Il tecnico Andrea Pirlo dovrà fare i conti con la coperta corta in difesa, con Danilo che dovrebbe essere affiancato da Demiral e De Ligt, al rientro dopo l’operazione alla spalla. Cuadrado e Chiesa dovrebbero agire sulle fasce, in mezzo dovrebbero agire Arthur, Rabiot e McKennie; con Morata e Cristiano Ronaldo in attacco. In porta giocherà Buffon, a 25 anni dal suo esordio.

JUVENTUS (352): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt; Cuadrado, Rabiot, Arthur, McKennie, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.