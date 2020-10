Juventus-Barcellona: top 5 goals

1970-71 FABIO CAPELLO

Probabilmente a Barcellona ricordano Fabio Capello come il mister che ha vinto due volte la Liga nelle due stagioni in cui ha guidato il Real Madrid, prevalendo proprio sui catalani in testa a testa avvincenti (2 punti in più nel 1996-97; stessi punti ma miglior andamento negli scontri diretti nel 2006-07). Ma prima che allenatore, Capello ha diretto da giocatore il centrocampo della Juventus e in questa veste segna nel primo confronto tra bianconeri e blaugrana che si gioca al Comunale di Torino, nella Coppa delle Fiere1970-71 (2-1 per la Signora come all’andata). Un gol che dice molto delle sue proprietà tecniche, con pallonetto a rendere superflua l’uscita del portiere Sadurni e sfera che tocca il palo interno e si deposita in rete, nonostante il tentativo disperato del terzino Rifé.” (Juventus.com)