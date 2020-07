Juventus-Atalanta: le probabili formazioni

TORINO – La Juventus scenderà questa sera in campo contro l’Atalanta per la partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A.

I bianconeri sono reduci dalla sconfitta contro il Milan, e vorranno riscattarsi, in una partita che vedrà davanti a Szczesny giocare Cuadrado, Bonucci, de Ligt e Danilo (anche se Alex Sandro potrebbe partire dal primo). Centrocampo con Pjanic, Rabiot e Bentancur; in avanti Dybala, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa.

