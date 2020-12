Juventus-Atalanta: le formazioni ufficiali

TORINO – Tra pochi minuti la Juventus scenderà in campo contro l’Atalanta per la partita valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

La squadra di Andrea Pirlo arriva alla sfida dopo le tre vittorie consecutive ottenute contro Torino, Barcellona e Genoa, con la voglia di continuare la striscia per non perdere contatto con la vetta.

Queste le formazioni ufficiali.

JUVENTUS (442): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Cuadrado; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo

ATALANTA (3412): Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata

