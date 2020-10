TORINO – La Juventus scenderà in campo questa sera all’Allianz Stadium per affrontare il Barcellona di Leo Messi, che non vedrà però in campo il portoghese Cristiano Ronaldo.

Il giocatore è infatti risultato positivo al tampone al Coronavirus anche ieri, e nonostante la carica virale bassissima e le sue buone condizioni, non potrà essere della partita questa sera, con i compagni che avranno una motivazione in più per vincere e portare a casa i tre punti.