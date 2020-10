Juve-Verona: top 5 goals!

2013-14 CARLOS TEVEZ

Lo Juventus-Verona che si gioca alla quarta giornata del campionato 2013-14 è un match che si mette in salita per la squadra di casa. Merito di Cacciatore, che al minuto 37 porta in vantaggio la formazione di Mandorlini. Ma quando in squadra hai Tevez, la reazione non può che essere immediata. La rete del pareggio arriva subito e vale tantissimo anche per il modo utilizzato dall’argentino per inventarla: un destro chirurgico, la tecnica che traduce la rabbia in corpo.