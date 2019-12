TORINO – La Juve in estate ha riscattato Idrissa Toure dal Werder Brema per 1,5 milioni dopo aver ben fatto con l’U23. Il classe ’98 è un centrocampista a tutto tondo, capace di giocare sia da mediano che da trequartista, con abilità sia da interdittore che da fantasista. Da molti è considerato il nuovo Pogba e la società sta pensando di cederlo in prestito all’estero già a Gennaio per farlo giocare e fargli fare esperienza.