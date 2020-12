Juve testa di serie in Champions: le possibili avversarie

TORINO – La Juventus si è imposta per 0-3 contro il Barcellona ieri sera, agguantando il primo posto nel girone e diventando testa di serie in vista del sorteggio degli ottavi di finale in programma lunedì.

Con il primo posto conquistato i bianconeri si sono assicurati la presenza nella prima urna, che dovrebbe consentirgli di trovare nel prossimo turno un avversario più abbordabile: Atletico Madrid e Ajax sono le squadre più pericolose, con Siviglia, Porto e Lipsia (in caso di vittoria del PSG) le altre possibili avversarie, in attesa delle partite di questa sera.

