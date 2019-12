Juve: Szczesny in forse, Buffon pronto al record

TORINO – Domani sera la Juve aprirà la diciassettesima giornata di Serie A affrontando la Sampdoria in trasferta. I bianconeri vorranno chiudere il 2019 in cima alla classifica, per questo dovranno vincere indipendentemente da ciò che farà l’Inter. Contro i blucerchiati potrebbe scendere in campo ancora Gigi Buffon. Szczesny non recupera dal dolore al pettorale destro e dal bollettino medico si evince che si vedrà giorno per giorno, c’è però tanta convinzione che a difendere i pali bianconeri toccherà ancora a Gigi. Il portiere raggiungerebbe così il record di presenze in Serie A di Paolo Maldini a 647 gare totali, tra Juve e Parma. Un traguardo pronto a raggiungere e superare per scrivere il proprio nome nella storia.