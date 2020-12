Juve, solo il Crotone ha segnato con meno giocatori

TORINO – La Juventus ha iniziato in sordina questo campionato, con i sei punti di distacco dal Milan capolista che hanno allontanato i bianconeri dalla vetta.

L’inizio in sordina della squadra di Pirlo è testimoniato anche da un dato che fa riflettere. In queste prime giornate infatti i bianconeri sono andati in rete con soli 6 giocatori differenti, con il 77% dei gol provenienti dalla coppia Ronaldo/Morata. Sotto i bianconeri solo il Crotone con 5 diversi uomini in gol, con Pirlo che dovrà lavorare su questo aspetto per migliorarlo.