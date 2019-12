Juve, Ronaldo vola e ti porta in cima

TORINO – Ieri sera a Marassi la Sampdoria ha ospitato la Juve nell’anticipo della diciassettesima giornata. Una gara molto bella, giocata a ritmi altissimi con frequenti cambi di fronte. Succede tutto nel primo: Dybala sblocca la gara con una demi volée si sinistro su cross di Sandro, pareggio di Caprari e sorpasso di Ronaldo. Il portoghese ‘vola’ a 2,56m per insaccare di testa un altro cross di Sandro. Con i tre punti i bianconeri si candidano campioni d’inverno, adesso tocca vedere se in solitaria o in compagnia dell’Inter, nel frattempo sono pronti per andare in Arabia per la Supercoppa Italia.