Juve: perdite importanti con lo Stadium chiuso

TORINO – La ripresa dei campionati dopo lo stop per il Covid-19 è avvenuta a porte chiuse, e molte squadre hanno perso ingenti entrate.

La Kpmg ha elaborato le conseguenze della pandemia sui ricavi dei 10 top club europei e stima per la Juve perdite provenienti dallo Stadium per 26,8 milioni. Si tratta del calo più alto in termini percentuali, -34,6%, mentre in assoluto è il terzo più elevato dietro a Barcellona e Real Madrid che dovrebbero avere perdite per 36,2 e 34,4 milioni. Un grande buco nel bilancio dunque, dovuto non solo ai biglietti delle partite ma anche a tutto ciò che ruota attorno allo Stadium nel matchday.