Juve: per un Emre Can che parte, c’è un Paredes che arriva

TORINO – La Juve è pronta ad intervenire sul mercato, manca poco più di una settimana all’apertura della sessione invernale ma i bianconeri hanno già le idee chiare. Con Mandzukic pronto al trasferimento in Qatar, direziona Al-Duhail, le attenzioni di Paratici si spostano su Emre Can. Il tedesco non è mai entrato nei piani di Sarri che adesso dà il via libera per la sua cessione. Il ds bianconero sta di fatti lavorando ad un incredibile scambio con il PSG che vedrebbe l’ex Liverpool all’ombra della Tour Eiffel e Leandro Paredes a Torino. Entrambi sono scontenti del poco minutaggio offertogli e l’idea di cambiare aria per rilanciarsi gli piace.