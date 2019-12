Juve, per Rabiot c’è una pretendente a Gennaio

TORINO – La Juve si prepara alla prossima sessione invernale di calciomercato, con entrate e uscite da sistemare. I bianconeri però potrebbero valutare anche la partenza di un centrocampista non sul mercato: Adrien Rabiot. Il francese ha avuto un po’ di difficoltà iniziali poi, col tempo, ha accumulato fiducia e confidenza con la Serie A, trovando molto spazio. Secondo RMC Sport, infatti, il Lione avrebbe intenzione di provare a riportare il giocatore in Francia, la Juve però non è intenzionata a perdere il giocatore la prossima sessione.