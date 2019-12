Juve-Paredes, aumenta l’ottimismo sull’operazione

TORINO – La Juve nei prossimi giorni potrebbe chiudere la prima trattativa del mercato invernale. Lo scambio con il PSG Emre Can-Paredes sembra essere agli sgoccioli, con entrambe le parti vicine all’ok definitivo sullo scambio con maxi valutazione di 40 milioni. L’ex Roma ritroverebbe molti amici con i quali ha giocato in passato come Szczesny o Pjanic alla Roma, poi Buffon e Rabiot a Parigi, Dybala e Higuain in nazionale e Bentancur al Boca. Paredes rivedrebbe però anche Martusciello, vice di Sarri, con il quale ha fatto grandi cose a Empoli. Solo segnali positivi da questa operazione.