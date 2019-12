TORINO – La Juve archivia la pratica Sampdoria e si concentra sulla finale di Supercoppa Italia con la Lazio, in programma domenica a Riyad. Durante la sfida di Marassi, però, nei minuti finali Maurizio Sarri ha dovuto sostituire Alex Sandro per infortunio, inserendo De Sciglio. In conferenza stampa il tecnico ha dichiarato: “Non sappiamo ancora di cosa si tratti, penso un affaticamento. Lui mi ha detto che pensa non sia nulla, domani i controlli”.