TORINO – La Juve non perde di vista il mercato dei giovani e gli scout sono sempre chiamati ad un duro lavoro. L’ultimo nome recapitato a Fabio Paratici è quello di Mathieu Goncalves. Il giocatore è un difensore centrale classe 2001 che ha già disputato 4 gare in prima squadra con il Tolosa. Su di lui però ci sono anche gli occhi del Liverpool, come riporta il Corriere dello Sport.