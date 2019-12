Juve, nel 2020 tocca a Ramsey e Rabiot sbocciare

TORINO – In estate la Juve ha ingaggiato a parametro zero Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, riuscendo ad avere la meglio sulle concorrenti. I due però hanno avuto fin qui molte difficoltà nel trovare spazio: il francese nelle ultime settimane ha collezionato qualche presenza, grazie anche un reparto in difficoltà numerica. Il gallese si era ritagliato un ruolo da protagonista con il cambio modulo, poi però si è infortunato e non è ancora al meglio. Con l’anno nuovo Sarri spera di averli entrambi al meglio per favorire la turnazione nel momento clou della stagione.