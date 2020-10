Juve-Napoli: il Giudice Sportivo non si pronuncerà prima del week end

TORINO – Continua a tenere banco il caos suscitato dalla sfida tra Juventus e Napoli, in programma domenica sera e non disputata.

I partenopei non si sono presentati infatti a Torino, appellandosi al divieto posto dalla ASL Napoli 1 di partire: il protocollo della Lega Calcio firmato dalle squadre prevedeva la possibilità di giocare per gli azzurri, come fatto da Milan e Genoa da settimane, e per questo si prospetta il 3-0 a tavolino.

Il ricorso dei partenopei al TAR potrebbe poi ribaltare la situazione, ma l’applicazione dei protocolli parla chiaro, e una mancata sconfitta a tavolino dei partenopei aprirebbe un precedente pericoloso per il proseguo del campionato.