Juve: multa in vista per i giocatori partiti per le Nazionali

TORINO – Ci sarebbero delle multe in vista per i sette calciatori della Juventus che sotto loro responsabilità hanno lasciato dopo Juventus-Napoli la bolla bianconera per andare a giocare per le rispettive Nazionali.

I giocatori infatti sono partiti sotto la loro responsabilità, con la Juventus che come da protocollo ha comunicato tutto all’ASL di Torino: Bentancur, Dybala, Cuadrado, Danilo, Ronaldo e Demiral, e anche Buffon, rischiano una multa di mille euro per illecito amministrativo nel caso in cui la procura di Torino rilevasse gli estremi di reato.