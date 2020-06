Juve-Milan: la Rai fa il record

TORINO – Il ritorno del calcio in Italia è coinciso con la semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan.

La partita, terminata 0-0 e andata in onda sui canali Rai, ha fatto segnare per la tv nazionale un record: durante la partita Juventus-Milan si sono registrate punte di più di 450mila utenti in contemporanea Sul sito internet e una media nel secondo tempo superiore a 400mila utenti in contemporanea, che hanno segnato i numeri più grandi fatti segnare dalla piattaforma della tv di stato.

