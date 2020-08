Juve-Lione: in caso di 1-0 si va ai supplementari

TORINO – La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Lione tra le mura amiche dell’Allianz Stadium.

I bianconeri dovranno recuperare la sconfitta per 1-0 maturata nella gara di andata, e in caso di risultato uguale alla prima partita, le due squadre giocheranno normalmente i supplementari e poi i rigori, come da direttive del Comitato Esecutivo di giugno: “Tutte le partite dei quarti di finale e delle semifinali andranno ai supplementari e ai rigori in caso di pareggio al fischio finale. Stesso regolamento anche per le partite di altre competizioni per cui sono state prese le medesime decisioni”.

