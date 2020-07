TORINO – Mentre questa anomala stagione calcistica sta cercando la sua conclusione, c’è chi già pensa alla prossima.

Sono spuntate in rete infatti, pubblicate dalla pagina Twitter LaMagliaBianconera, le immagini della seconda divisa della Juventus per la prossima stagione: una maglia blu notte, con dettagli in argento sulle spalle e alla fine delle maniche, e la scritta Juventus sulla schiena sotto il colletto.

