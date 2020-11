Juve in campo: si rivede Chiellini in gruppo

TORINO – La Juventus scenderà domani sera in campo contro il Ferencvaros per l’ultima partita del girone di andata della fase a gruppi della Champions League.

Questa mattina i bianconeri sono scesi in campo per l’allenamento della viglia, con il difensore e capitano bianconero Giorgio Chiellini che è sceso regolarmente in campo. Con la squalifica di Demiral infatti, il numero 3 dovrebbe domani scendere in campo per guidare la difesa, sperando le sue condizioni fisiche lo aiutino.