Juve, il tridente esalta Cristiano Ronaldo: 3 gol in due gare

TORINO – Ieri Maurizio Sarri ha deciso di affrontare la Sampdoria ancora una volta con il tridente delle meraviglie. Dopo il test con l'Udinese, infatti, anche ieri a Marassi sono scesi in campo insieme e dal primo minuto Ronaldo, Dybala ed Higuain. Uno schieramento tanto spinto dalla tifoseria che sta rispondendo alla grande sul campo. Con questo sistema di gioco vengono poi esaltate le qualità realizzative di Cristiano che in due gare ha segnato 3 gol. Dopo un Novembre spento, il portoghese si è svegliato giusto in tempo per la Supercoppa.