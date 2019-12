TORINO – La Juve è pronta a tornare sul mercato, in cima alla lista ci sono molte cessioni da trattare. Il primo è Emre Can, pronto ad uno scambio con Paredes del PSG. Perin e Pjaca andranno in prestito, il primo potrebbe tornare al Genoa, sul secondo c’è il Verona. Per Rugani potrebbe esserci un futuro in Premier League, con Leicester e Arsenal interessate.