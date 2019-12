Juve-Haaland, Paratici vicino all’accordo

TORINO – La Juve sotto l’albero di Natale potrebbe trovare Erling Haaland. Il centravanti ha stregato mezza Europa con le sue prestazioni, in campionato e in Champions League, dove ha siglato ben 8 gol in 6 gare. Il norvegese ha una valutazione di almeno 60 milioni di euro, ma una clausola nel suo contratto però potrebbe liberarlo a 30, e la Juve non vuole farsi cogliere impreparata. Gli ottimi rapporti tra Paratici e Raiola, agente del giocatore, dovrebbero offrire una corsia preferenziale alla squadra di Sarri. Ma attenzione perché, nel frattempo, sta circolando una nuova, clamorosa indiscrezione di mercato: decisione definitiva presa, finalmente arriva una grandissima notizia! >>>VAI ALLA NOTIZIA