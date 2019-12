Juve, Emre Can può alimentare il sogno Pogba

TORINO – La Juve continua a sognare il colpo Paul Pogba. I bianconeri aspettano con ansia l’apertura del mercato per poter lavorare in entrata e in uscita. Con Mario Mandzukic diretto in Qatar, il prossimo nome dei big da cedere è quello di Emre Can. Il tedesco non è mai entrato nel progetto tecnico di Sarri, arrivando anche all’esclusione dalla lista Champions. Il suo futuro sembra certo lontano da Torino, con molte squadre interessate. Oggi Tuttosport annuncia una possibile trattativa tra Juve e Manchester United, con Emre Can e 60 milioni verso Old Trafford e Paul Pogba a Torino.