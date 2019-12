Juve, due cessioni a Gennaio

TORINO – Il primo Gennaio si avvicina e i bianconeri i fuochi d’artificio sperano di farli sul mercato, soprattutto in uscita. La Juve deve assolutamente risolvere la situazione inerente a Mario Mandzukic, fuori rosa e con un contratto pesante per le casse della società, non solo il croato però è sul mercato. Fabio Paratici sta riflettendo sull’ipotesi di scambio tra Emre Can e Leandro Paredes del PSG. Il centrale tedesco non ha convinto Sarri che presto potrebbe dare il via libera alla sua cessione.